聖德肋撒幼園校長 再被指控失控罵教師

被指校長濫權的大同新邨聖德肋撒幼稚園，校長胡肖霞再被教師公開申訴，指控她前日突然衝入一個有多名高班幼兒上課的教室，失控地辱罵一名教師「惡毒陰險」、「黑心」等，學生受驚大哭須教師安撫。事後有家長向子女了解情況後，主動向區議員投訴。



其中一名受害教師X（化名）昨表示，自本月十四日召開記者會後，胡肖霞對三名仍在職、當面指控她的教師態度十分惡劣；周三下午胡接聽主任轉交的一個電話後，突然衝入一間課室大罵近五分鐘，被罵的教師事後報警。記者會又播出三段錄音，涉及胡指知悉有人向當局投訴她，但「教育局唔會扣我分」等，教師X指為反駁胡近日的回應，試圖掩飾真相。教育局早前指已下令校監徹查及提交報告。



