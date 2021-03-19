葉國謙回應「廢物論」： 不想再與田飛龍隔空罵戰

全國港澳研究會理事田飛龍本月初在報章撰文稱在「完善」香港選舉制度後，中央需要的「不是橡皮圖章或忠誠的廢物」，港區人大代表葉國謙曾稱可能別人也會覺得田飛龍是「廢柴學者」。葉國謙昨在電台節目表示，不想再與田飛龍隔空罵戰，又稱任何人包括田飛龍，都應不時改進自己，認為這是「阿媽係女人」的道理。



葉國謙昨稱如作為學者不能接受批評，是誰「低端」就要由自己決定，又稱忠誠是人格的表現，並不在於能力，忠誠的人會受社會所有人的認同。他指不能接受有人說建制派是「忠誠廢物」，是對建制派不禮貌。



田飛龍早前接受媒體訪問時對於被指是「廢柴學者」，「我是覺得他有些情緒化，沒有正確理解我文章的涵義。」



