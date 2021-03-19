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港鐵荃灣線列車衝燈 車長調職受查

2021-03-19 列印
港鐵荃灣線列車衝燈 車長調職受查
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　　港鐵一列荃灣線列車於前日下午由荃灣車廠開出前往荃灣站時衝燈。港鐵表示，十分關注事件，車長已被暫時調離駕駛職務，以配合調查。

列車設備正常

　　港鐵指，事發於前日下午四時四十五分，一列非載客列車由荃灣車廠駛往荃灣站時，越過車廠內一支未有前進訊號的訊號燈，車長隨後停車。港鐵其後檢查列車設備，證實設備狀況正常，車務控制中心亦隨即調配列車，荃灣線列車服務受到輕微影響。港鐵回覆查詢時指關注事件，涉事車長已被暫時調離駕駛職務。

　　港鐵信號系統一向事故頻生，東鐵新信號系統在啟用前已有「入錯線」、「假衝燈」等問題。即使訊號系統啟用後，仍有工程車「假衝燈」。

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