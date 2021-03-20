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逾億元六合彩注半瓜分

2021-03-20 列印
　　連續九期六合彩無人中頭獎，昨晚攪珠的六合彩若幸運兒一注中頭獎，彩金可高達一億一千萬元。昨晚攪珠號碼為3、8、9、14、23、25，特別號碼為35，結果頭獎有一點五注中，每注獎金有七千六百二十八萬七千四百二十元。二獎有十點五注中，每注派七十七萬四千元。

　　昨晚的一億一千萬元六合彩掀起不少人關注，投注額逾二億一千二百萬元。場外投注站只提供賽馬及足球賽事投注服務，想買六合彩的市民只能透過網上戶口或馬會流動應用程式下注。

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