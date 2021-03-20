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三高漢打復必泰　三日後暈倒送院亡

2021-03-20 列印
　　本港出現首宗懷疑接種復必泰新冠疫苗後死亡個案。衞生署引述醫管局資料表示，事件涉及一名六十六歲男子，本身患有糖尿病、高血壓及高血脂症，昨早被發現在車內暈倒，送往大埔那打素醫院搶救無效死亡。

　　死者入院前三日即本月十六日在上水龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，他在接種中心觀察期間並無不適紀錄。

　　個案會交由新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會進行因果關係評估。

　　政府公佈，過去一日，一共有十二宗送院個案，當中九宗涉及接種復必泰，其中一名十七歲男子打針後，腹痛及失去知覺，被送往仁濟醫院，情況穩定，經治療後，毋須留院。另外三宗送院個案涉及接種科興疫苗，當中兩人獲治療後不聽醫生勸告自行出院，另一人則毋須留院。
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