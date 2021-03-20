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海洋公園逾27億撥款拍板

2021-03-20 列印
　　立法會財委會昨天以二十六票贊成、一票反對，通過海洋公園未來發展方案的撥款，涉及包括約十六億七千萬元非經常撥款，以及約十一億二千萬元保育教育補助。另加上重組貸款，政府將再少收四十億元。

　　海洋公園主席劉鳴煒強調，對水上樂園能於今年八月投入服務有信心，並期望山下園區成為戶外露天的飲食零售點，如同南加州的半露天商場，希望市民日後可以每年到訪多次。他又指管理層目前減薪百分之五至十五不等，強調重要的是有變革意志及能力。

　　實政圓桌議員田北辰擔心水上樂園能否自負盈虧，若日後入不敷支，要求園方承諾不會再次向立法會申請撥款。經民聯議員林健鋒亦擔心山下園區免費開放，會令園區變成「大笪地」。劉鳴煒說仍傾向山下園區免費入場，會訂下使用規矩，確保遊客體驗質素。

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