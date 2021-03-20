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日前駕車衝落海邊大難不死 汽車經紀村屋修理天線墮地亡

2021-03-20 列印
■警方在涉事村屋調查。
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　　汽車經紀本周二駕車失事衝落海邊大難不死，惜昨日他在大埔村屋住所天台修理天線時，疑失足墮地死亡。警方調查後相信案件無可疑，列有人從高處墮下處理。鄰居對林劫數難逃深感惋惜。

  兩度歷劫五十五歲姓林死者，已婚，妻子內地生活，獨自租住洞梓村一間三層高村屋三樓。本周二，林駕私家車離家駛至距家門約半公里桐梓路交界，私家車衝落山坡下岸邊石灘受輕傷，送院治療後出院。昨晨十時時，他疑走上天台維修電視天線期間，疑失平衡墮地死亡。

　　另外，昨晨十一時許，元朗洪水橋洪元路泉薈，一名三十六歲姓黎裝修工人，在屋苑七樓一單位露台攀木梯維修一盞天花燈期間，疑不慎失足墮樓死亡。勞工處人員事後接警方通知到場調查意外原因。

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