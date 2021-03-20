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資格審查委員會組成 譚耀宗：應由人大任命

2021-03-20 列印
　　全國人大早前通過關於完善香港選舉制度的決定，全國人大常委譚耀宗相信，常委會將在本月內召開會議，處理修訂香港選舉制度的工作，估計或於下周開會。對於資格審查委員會的組成，他認為委員會成員要熟悉法律及德高望重；他又提到，坊間有意見認為委員不應參加任何選舉，避免利益衝突，因此應由人大常委會任命。

　　此外，政制及內地事務局在社交網站發佈有關完善香港特區選舉制度的短片，特首林鄭月娥指近年留意到部份經選舉進入議會的議員，導致香港出現很多亂象，她認為人大的決定是撥亂反正。

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