此外，政制及內地事務局在社交網站發佈有關完善香港特區選舉制度的短片，特首林鄭月娥指近年留意到部份經選舉進入議會的議員，導致香港出現很多亂象，她認為人大的決定是撥亂反正。
資格審查委員會組成 譚耀宗：應由人大任命
此外，政制及內地事務局在社交網站發佈有關完善香港特區選舉制度的短片，特首林鄭月娥指近年留意到部份經選舉進入議會的議員，導致香港出現很多亂象，她認為人大的決定是撥亂反正。
迫司機畀貴價 21人就擒 黑幫霸咪錶代泊
每逢假日有車族想外出用膳搵位泊車十分困難，原來有不法之徒非法霸佔，將咪錶位「私有化」。有人在食肆林立咪錶位，以雪糕筒等雜物霸位，向有車族勒索收費比原價高出兩至四倍的咪錶費，甚至出言恐嚇司機就範。警方過...
2021-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
楊潔篪反擊「威脅論」：美不能代表全世界 中美首場戰略會談激烈交鋒
中美高層戰略對話的首場及二場會議美國時間周四結束，雙方發言時針鋒相對。美方批評中國威脅全球穩定，中方則稱兩國民主有別，美國不能代表全世界。及後雙方又互相指責開場發言超時。環球時報總編輯胡錫進形容，會談...
2021-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
緬軍催淚彈驅示威者 至少八死
緬甸局勢未平，到目前為止，鎮壓行動已造成二百多名示威者死亡。周五反軍事政變示威者繼續回到街頭。據悉，有一些是和平集會，但當地新聞社報道指，在撣邦東部的昂板鎮（Aungban）安全部隊試圖使用催淚彈、橡...
2021-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
曼克頓山複式覽雙邊靚景
近月荔枝角曼克頓山接連錄得大碼單位易手，市場上同類盤源極少，是次精選屋苑頂層複式放盤，面積2096方呎，三房雙套間隔，大廳樓底特高，加上近落地玻璃窗、平台及天台等優勢居高臨下，讓住戶可飽覽雙邊開闊靚景...
2021-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
中美火藥味濃 恒指急插414點
中美高級別會談雙方罕有展現強硬姿態，加上美國債息持續高企，以及受累國際油價急挫，港股明顯捱沽，恒指一度急瀉668點，至28737點，尾市略為收復部份失地，收插414點，報28990點，但全周仍升251...
2021-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
雙刃8強奪「愛」
阿古路和加比爾捷西斯是曼城僅有的兩位前鋒，過往輪流披甲，但今季上陣時間大減，皆因領隊哥迪奧拿寧採用假中鋒戰術。幸好，戴志偉已徹底擺脫傷患，耶穌亦重拾射門鞋，今晚英格蘭足總盃八強有力率隊作客擊敗愛華頓，搶回自己的位置，客勝可捧。 （香港時間周日凌晨1:30開賽） 一七年加盟曼城，加比爾捷西斯原本是阿古路的後備，但過去兩季隨後者年事漸高，變成輪流披甲。今季戴志偉長時間養傷，耶穌季初同樣受傷患困擾，故哥迪奧拿最初派不同鋒將輪流出任假中鋒，戰至季中已變成常態，令單箭頭位置競爭異常激烈。 捷西斯阿古路爭首席 幸好，加比爾捷西斯近況回勇，各賽事近七場上陣五次入四球，本季足總盃和...
2021-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
預覽直擊 Jazz e:HEV 混能新焦點
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 探索影展新可能性
- 南生圍 觀鳥樂
- 【米珠蓮】 翠林辣蟹舫 名人飯堂
- 【單車客】蒲崗村道公園 高架單車徑享騎車樂
- 入手單車衣飾裝備 提升騎車效能表現
- 【時裝藝廊】Salvatore Ferragamo Gancini 流動冰室車 將藝術創作融入社區 支持本土文化
- 【#時尚彩妝】Coach x Sephora限量彩妝系列 吉祥物Rexy/Sharky/Uni可愛造型玩轉美妝品
- 【名牌男神】Dior南柱赫 Prada EXO燦烈 Burberry 劉亞仁 國際名牌都寵愛韓國男神
- 【#趁斷貨前快入】薛凱琪、湯怡、Faye Tsui都悄悄轉用！Loewe話題新袋Anagram Jacquard上位，還在看Puzzle Bag的你要留意了！
- 【直擊SEN家長】香港教育大學特殊學習需要與融合教育中心 X 慈山寺！親子洗滌身心靈
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
重啟《聲夢》讓唱片公司揀蟀 曾志偉親證 冇邀馬浚偉任高層
無線（TVB）副總經理曾志偉昨日出席真人騷《聲夢傳奇》記者會時透露，回巢TVB擔任「首席創意官」的王祖藍，將於下周三的記者會亮相，對於有傳馬浚偉獲志偉邀請擔任TVB高層、掌管藝員訓練班，志偉澄清：「我...
2021-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
好好過日子——廢不廢看自己
朋友聊天，話題扯到「廢物論」，說有人不忿被人稱為廢物，拚命為自己辯護。 一個人廢不廢，不是自己說的，而是他們的行為在別人眼中得出的結論。今時今日，人們最喜歡標籤化，標籤簡單好用，毋須動腦筋分析，隨手拿一張就可以給人貼上去。譬如說「廢青」、「廢老」，都是標籤，貼標籤的人但求好使好用，其實也並不用腦想想這個標籤貼得對不對，更不會想何謂「廢青」，一個年輕人要差到甚麼程度才可「有幸」得此稱呼。又或者，何謂「廢老」，廢老的標準是甚麼，要廢到甚麼程度才可「榮獲」。 與此同時，一個人被人家稱作「廢物」，想要申辯，大吵大鬧是沒有用處的，因為大吵大鬧並不能證明你不廢，並不能「成功爭清白」。一...
2021-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——馬會安排騎練接受疫苗注射
馬會將安排有興趣的騎練、其家人及家中傭工，於後天或下周四接受新冠疫苗注射。不過，騎練們的反應不一，部分如騎師潘頓和練馬師苗禮德，立即預約在後日接受注射，但部分年紀較大的，都希望先徵詢醫生意見後再作決定。 另外，還有騎練認為目前馬會安排的防疫措施已非常嚴謹，加上短時間不會離港前往外地，所以希望稍後才接受注射。 馬場浮世繪
2021-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6