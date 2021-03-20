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八越境港人 下周出獄移交港警

2021-03-20 列印
　　《星島日報》得悉，十二名港人偷渡越境在內地被捕判刑一案，其中八人刑滿出獄，將於下周一早上經深圳灣口岸返港，移交給香港警方，然後被押解往天水圍警署扣留。

　　深圳市鹽田區人民法院於去年底，裁定組織他人偷越邊境罪罪成的鄧棨然判囚三年、喬映瑜判囚二年，分別處罰兩萬及一萬五千元人民幣；至於因偷越邊境罪罪成的李宇軒、鄭子豪等八人，則分別判囚七個月及處罰一萬元人民幣。

　　當中有兩名未成年少年獲免起訴，在去年底由內地移交返港的港人廖子文及黃臨福，經深圳灣口岸返港。

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