稱上海公司 貨到付款 冒牌貨廣告充斥fb 奸商千元兜售假名牌錶

名牌機械錶深受男士愛戴，有市有價。有錶迷發現，近月facebook充斥自稱為高仿頂級機械錶的廣告，低至一、二千港元有交易，較正品每隻動輒近十萬至數十萬元低很多，疑吸引貪慕虛榮者。本報記者「放蛇」，賣家自稱是上海一家網店，收款後會透過快遞運貨到港，負責人更形容很多顧客對所購高仿錶十分滿意。海關回應指，有自動監察系統二十四小時偵測網上的侵權活動，強調任何人銷售或為任何商業用途而管有冒牌或侵權物品，已觸犯《商品說明條例》及《版權條例》。



不少錶迷近月發現facebook頻密出現高仿名牌機械錶廣告，以不同公司名義發出，但播出的影片均一樣，疑為同一公司，推銷翻版的勞力士（Rolex）、百達翡麗（Patek Philippe）、愛彼（Audemars Piguet）等頂級品牌，自稱「全精鋼材質」、「字面全精雕刻字」、「採用瑞士超精密軸承升級自動陀片」、「菱角分明，做工精細」等。



多間公司播相同廣告片



本報記者「放蛇」，以顧客身份查詢其一家商戶，負責人推介系列名錶款式，價格只需數千元，其中「百達翡麗Nautilus」官網售二十萬五千四百元，該店只開價二千港元，記者收到訊息不回，負責人不久主動降價，先減至一千五百元，其後稱一千元有交易。



被問及能否親身交收現貨，負責人回應指，疫情下，原設於香港的分公司已撤離，目前駐在上海，會透過快遞以貨到付款的方式交貨。負責人主動分享大量客戶通訊紀錄截圖，形容「客戶收到我們的腕錶後都非常滿意」。但有錶迷網民留言提醒，高仿錶與正貨在細節上差距很大，其錶殼、設計、機芯等都十分低劣粗糙，強調網絡相片不能當真。



海關回應本報查詢指，海關一直有留意不法份子於網上平台售賣懷疑冒牌手錶，並利用網上自動監察系統，二十四小時偵測網上侵權活動。自去年至今年二月，共破獲八宗有關案件，檢獲約二十八隻懷疑冒牌手錶，並拘捕十八人。



海關：長期監察網上侵權



海關指，即使有關平台處於香港境外，亦會透過情報交流渠道，把個案轉介境外執法機構共同跟進。任何人銷售或為任何商業用途而管有冒牌或侵權物品，有機會觸犯《商品說明條例》及《版權條例》，前者最高可被判罰款五十萬元及監禁五年，後者最高可被判每件侵權物品罰款五萬元及監禁四年。