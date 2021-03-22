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社交網購無單據 貨不對辦難追究

2021-03-22 列印
　　消費者委員會指出，懷疑假貨的投訴近期大升，從二○一九年的一百零二宗，急升至二○二○年的二百一十七宗，升幅逾一倍。消委會建議參與網購的市民，光顧品牌旗下網站，以及其指定代理網店，或選擇商譽良好、設有退款及保障機制的大型網購平台，避免購入假貨。

　　消委會又指，透過社交媒體進行的交易未必有單據記錄，有機會被界定為私人交易，倘出問題會較難追討。此外，網購以及跨境購物均存在逾越司法管轄區域的法律問題，假如出現消費糾紛，會增加排解的困難。
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