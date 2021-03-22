﻿黑幫巴漢確診﻿﻿ 拒說住址及行蹤﻿

疫情持續放緩，昨天錄得八宗確診個案，當中一宗本地源頭不明，涉及一名參與黑幫非法集結被捕的巴基斯坦裔男子，他驗出帶抗體，十五名警員須檢測。該男子不肯透露早前行蹤，恐添社區傳播風險。



八宗新增個案中，四宗屬本地感染，當中一宗源頭不明，患者為二十六歲巴基斯坦裔男子，報稱無業。他上周五晚在鯉魚門三家村遊樂場，涉嫌非法集結被捕。患者當時報稱暈眩，送院後確診，其病毒量較低，血液驗出帶抗體。



新症八宗 一半屬本地



衞生防護中心傳染病處主任張竹君相信，患者是較早前受感染，但他不太合作，未肯提供住址及早前行蹤，若被發現蓄意隱瞞資料，當局不排除會採取法律行動。當日同時被捕的十六名人士須送檢疫，中心正了解當時警員及救護員與患者有否緊密接觸。她指出，患者五至六個月前到港，持「行街紙」，本月四及十八日曾赴青山灣入境事務中心簽文件，一名曾與其面談數分鐘的職員須送檢疫。



警方表示，上周五晚約八時接獲報案，指有約四十人在三家村遊樂場附近聚集，並持有鐵通及木棍等。警方到場拘捕九名本地男子及八名非華裔男子涉嫌非法集結，有十五名警員須做檢測。



健身群組增至142人



西營盤Ursus Fitness健身中心再多一名顧客染疫，群組累計一百四十二人確診，並有五人初步確診。張稱，近幾天健身室群組的新增個案都在檢疫中心發現，認為群組的爆發暫已穩定。



另外，一名日更的士司機初步確診，他家住小西灣邨瑞樂樓，主要在藍灣半島交更，所駕駛的紅的車牌號碼為LE7673。病人上周一起沒有胃口，上周三最後一日替更。



