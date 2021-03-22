首批接種科興人士 ﻿特首今率司局長﻿﻿打第二針﻿

本港自上月底開展新冠疫苗接種計劃，兩劑疫苗須相隔二十八天接種，即首批已接種科興疫苗的人士，本周起打第二針。特首林鄭月娥今早會聯同多名司局長接種第二劑疫苗。此外，內地科興藥廠指，長者接種後的不良反應發生率比較低，與成人情況較類似。



疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，根據國外數據，不論是那款疫苗，第二針的副作用通常較第一針多，例如紅腫、發燒、疲倦等情況會多一些，故建議接種者可請假休息半天或一天。



若接種第一針後出現頭暈、心悸等輕微反應，理應可按原定時間接種第二針；若有出紅疹等敏感反應，就應先諮詢家庭醫生或到敏感門診接受測試；若出現吉巴氏綜合症、面癱、心律不正等嚴重敏感，就不應該打第二針。



就一名六十六歲長期病患者，上周接種復必泰疫苗三天後死亡，孔繁毅指專家委員會周三開會討論事件，死者生前患有「三高」，兼有吸煙習慣，他初步相信死因與疫苗沒有直接關係。至於早前七宗接種科興疫苗後死亡個案，預計在解剖後約四星期提交全面報告。



科興：長者不良反應發生率較低



另外，北京科興品牌與公關總監劉沛誠表示，全球已累計接種逾七千萬劑科興疫苗，從內地一二期臨牀老年人組接種的情況，及境外大規模使用來看，長者接種後的不良反應發生率比較低，和成人組的情況較類似，目前沒有監測到與疫苗相關的異常情況。



此外，政府疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星預料，科興會於今個月內再提交最新臨牀數據，暫時沒有證據顯示，接種科興或復必泰疫苗會誘發血管閉塞及冠心病等。



