公路流浪牛遭撞斃 司機哭說：對不起

西貢前晚發生私家車撞斃流浪牛後，六旬司機落車報警，其間內疚對着牛屍哭着連聲說「對不起」。警方到場通知漁護署處理牛屍。前晚九時半，六十歲姓尹男司機，駕駛私家車沿海下路行駛，至近大灘郊遊徑位置，據悉，該處路面沒有街燈照明，只能靠車燈照明。其間司機未有察覺一隻流浪牛橫過馬路，私家車將收掣不及將牠撞倒致背部重傷，大量出血倒臥路中，司機立即停車落車視察後報警，警方到場調查並通知漁護署處理。



「西貢護牛天使」在專頁指出，在接獲消息後趕抵現場了解情況，當時見流浪牛傷勢嚴重，在漁護署人員到場期間，有成員在旁安撫受傷牛隻；惟約一個多小時後，牛隻終因傷重而死亡。



肇事司機意外後報警及向警方交代事發經過，他對撞死流浪牛感到非常內疚，更多次對牛屍哭着連聲說「對不起」。



