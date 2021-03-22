法籍「炸彈獵人」尋寶發現 ﻿ 大潭郊園出土二戰炮彈﻿

淺水灣大潭郊野公園內有戰時炸彈發現。二十八歲法國籍軍事迷，被稱為「炸彈獵人」的Edward，昨午十二時許，帶同私家金屬探測器，獨自到孖崗山一帶行山徑山頭「尋寶」。其間他途經衞奕信徑第一段，距離赤柱峽道約五十米山邊，發現淺泥中藏有一批金屬品，仔細查看發現有包括彈殼、手榴彈零件及完整手榴彈物體遂報警。



警方及消防員到場封鎖現場及戒備，其間疏散約三十名行山人士。爆炸品處理課人員奉召到場，證實有四枚手榴彈及一個逼擊炮彈，均為二戰時期炮彈，其中手榴彈各長約十五厘米，直徑約五厘米；逼擊炮彈則長約二十厘米，直徑約七厘米。人員在傍晚成功把它們引爆及檢走進一步化驗，無人受傷。



