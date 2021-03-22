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上環違法「煙花匯演」 三分鐘

2021-03-22 列印
■有網民拍下樂古道，有市民違法放煙花。網上圖片
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　　上環竟然有人在鬧市中燃放煙花。警方表示，前晚十一時許，警方接獲一名男子報警，指上環文武廟附近懷疑有人燃放煙花。

  據悉，煙花燃放約三分鐘。警員到場後，在樂古道五十號對開路邊發現一個已燃放的煙花發射器紙箱，未發現可疑人，調查後暫列作求警調查案處理，暫未有人被捕。

　　有區議員對有人在區內鬧市燃放煙花感到誇張。她認為燃放位置近民居，容易構成火警危險。

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