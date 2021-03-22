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裕民坊交通交匯處 首設「人車分隔」冷氣候車區

2021-03-22 列印
■觀塘的裕民坊新公共運輸交匯處，開設全港首個配備空調的室內候車區。
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　　位於觀塘的裕民坊新公共運輸交匯處將於四月二日啟用，並開設全港首個配備空調的室內候車區。市建局行政總監韋志成表示，團隊將候車月台改成環形設計，預留中央位置作巴士停泊處，設計可將乘客候車區與商場範圍融合，成為首個配備空調、應用「人車分隔」概念的室內候車區。同時，巴士站候車區還設置全港首個以人工智能操作的閘門控制系統，以全自動模式控制登車閘門開關。

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