裕民坊交通交匯處 首設「人車分隔」冷氣候車區

本港有三十三萬多人接種了新冠疫苗，還要有更多人加快接種，才能達至群體免疫。港府近日放口風，會研究給予誘因，鼓勵市民打針。特首林鄭月娥上周說，一直有與內地溝通在甚麼情況下，放寬接種兩劑疫苗人士的通關限制。反映愈早打針，愈能及早享受行動上較少受限制，尤其當本港與鄰近地區一旦達成「旅遊氣泡」協議，完成打兩針的港人，就可以早人一步出行。 本港一度與新加坡商討推行雙邊的「旅遊氣泡」，但因本港疫情反彈，有關計劃於去年十一月被迫擱置。隨著本港疫情放緩，近日確診數目回落至單位數字，而不明源頭感染個案亦大減，只要這個良好勢頭持續，疫情接近零，推出「旅遊氣泡」的條件便愈成熟，本港與新加坡便可以...

2021-03-22