金管局總裁：港匯弱涉資金調返內地

港匯近日轉弱，顯示資金流走。金管局總裁余偉文（見圖）表示，主要受早前有內地大型新股在港上市集資後，將資金兌換到內地發展，強調與中央修改本港選舉制度無關，並指不擔心港匯會回落到七點八五弱方保證水平。



港匯本月初一度失守至七點七六港元兌一美元的水平，創近一年低位。



與修改選舉制度無關



余偉文昨日指，港匯轉弱與人大修改香港選舉制度無關，主要是因為早前有大型新股在港上市集資後，將資金兌換到內地發展，「往後有IPO入返嚟（香港），資金又會嚟返。」



余偉文承認過去一兩年是香港的多事之秋，但他對香港作為國際金融中心的地位非常有信心，而且跨國金融機構仍然對香港穩定的金融環境感滿意，也相信本港的司法獨立及普通法制能維持。他補充指，香港在大灣區、金融科技和綠色金融等方面均十分有優勢。



