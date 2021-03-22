  • 2021年3月22日 星期一
  • 16º
  • 66%
熱門： 復必泰迪士尼中美對話殺人鯨陳梓維

日報新聞 > 港聞

疫情緩和 「賞你遊港」快推出

2021-03-22 列印
疫情緩和 「賞你遊港」快推出
Previous Next

　　旅發局推出《旅發局+》第三集，旅發局預告，隨着本港疫情緩和及社交距離措施獲放寬後，就會推出第二輪的「賞你遊香港」，及全新的「賞你住」活動，涵蓋本地酒店業，冀可帶動本地消費。

　　對外宣傳方面，旅發局邀請在港發展近十年的馬來西亞華人女歌手李幸倪（Gin Lee，見圖），她在特輯節目中分享在港經歷，吸引境外遊客留意本港；又會向台灣旅遊業界夥伴及傳媒送上附有菠蘿油、奶茶等香港美食香味的心意卡。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd