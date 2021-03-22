爛玩主人遺兔仔遭非議

網上近日瘋傳疑有貪玩主人為進入迪士尼樂園，將寵物兔棄樂園門外。網上有寵物市集專頁發帖稱，前日有網民發現迪士尼樂園門口的噴水池有多人圍觀一個袋，發現袋內有一隻被主人遺下的寵物兔（見圖），袋內有紙條寫着：「不是失物，兔兔主人在迪士尼，兔兔不能寄存，亦不能內進迪士尼。」並留下一個查詢電話號碼。



事件引起網民熱議，有網民更找到疑似為該名女主人的社交帳號，她更上載了一張兔兔的手繪畫，並留言：「記錄肥婆俾我遺棄喺迪士尼門口。」有網民的批評兔兔主人行為：「根本係蓄意謀殺隻兔仔！」亦有網民質疑稱：「或者兔兔只是用黎（嚟）打卡呃like，真係痴線！」



