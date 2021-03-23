﻿不滿政府只批鄭中基開露天演唱會 汪阿姐告狀促林鄭准演神功戲

疫情困擾香港逾一年，粵劇戲班與不少藝團一樣，長期陷入停演狀態。八和會館理事會主席汪明荃為粵劇界發聲，向特首林鄭月娥發公開信，促政府拯救險將消失的傳統「神功戲」，指過去一年有二十五台「神功戲」取消，損失近一千二百萬元，「粵劇從業員手停口停，生計陷入了絕境」。她語帶不滿地指，既然政府允許歌手鄭中基四月於中環舉行七千人戶外演唱會，「神功戲」亦在戶外搭棚演出，相信當局必然給予同等待遇，允許「神功戲」復演。



汪明荃在發給林鄭的信中指，因應疫情，當局早前關閉演出處所，粵劇界首當其衝，形容「從業員手停口停，生計陷入了絕境」。過去一年，三十四台計劃在二○二○至二二年度演出的「神功戲」，有二十五台取消，涉約二千人次觀眾，損失近一千二百萬元收入。汪明荃指，如政府恢復允許搭棚演出「神功戲」，有二十五台戲能夠立即恢復籌組工作，繼續一年一度的演出。



25台戲取消 損失1200萬



她說，「神功戲」於戶外舉行，戲棚的「通風」及「透氣」程度，空氣流通上必然較室內為佳。她亦特別提到歌手鄭中基公佈，四月份會在中環海濱開戶外演唱會，據悉場內提供約七千個座位。她形容，看來政府已允許大型戶外演出，因此相信當局必然對「神功戲」給予同等待遇，建議食環署應即時恢復接受及處理「臨時公眾娛樂場所牌照」的申請，並恢復借出場地供搭建戲棚之用。



汪明荃指，「神功戲」團體將會完全配合防疫措施，包括以「安心出行」等方法收集入場人士資料、要求所有觀眾戴口罩及不許飲食、場內設置量度體溫的工具、配置搓手液及張貼保持衞生的告示，同時設立巡邏糾察，以確保上述措施有效執行。



憂人才流失 危害「神功戲」存活



她強調，粵劇能夠成為世界級的非物質文化遺產，其中的傳統演出「神功戲」及其涉及的地方信仰、祭祀儀式，是這項瑰寶上的明珠。如一年一度各區各鄉「神功戲」演出的傳統中斷，或因此消失，相信對粵劇是否能夠保留在聯合國教科文組織的非文物文化遺產的名單上，會有直接影響。再者，如「神功戲」演出台前幕後的演藝人員，因長期失業而不得不轉職，更會直接危害「神功戲」的存活。至昨晚截稿為止，特首辦未有對汪阿姐信件作出回應。