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﻿停演無收入 業界歎「搵餐晏仔都冇」

2021-03-23 列印
　　粵劇「神功戲」不止是傳統民間演藝活動，更是粵劇界的重要收入來源之一。西九戲曲中心顧問小組主席楊偉誠向本報表示，過去一年，疫情下戲曲界經歷「大災難」，原定粵劇演出約僅有十分一能夠上演，但戲班要付出沉重的「皮費」，而演員及製作人員的收入亦大減。他指，除了戲院的粵劇外，戶外「神工戲」亦是業界重要收入來源，今年原有多場「神功戲」上演，但在「限聚令」等防疫措施下，一一取消，形容業界「搵餐晏仔都冇」。

　　楊偉誠指，疫情放緩，「神功戲」於戶外上演，病毒感染風險較低，只要業界遵守當局的防疫措施，保持入場觀眾社交距離，例如安排四人一排，當局應該允許恢復演出，讓業界「有生存空間，搵餐晏食」。此外，「神功」有為香港祈福功用，他相信若可以恢復演出，亦能為香港祈福，盡早走出疫情的困擾。
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