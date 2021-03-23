﻿八潛逃者刑滿返港﻿﻿ 李宇軒交警國安處﻿

十二「瞞逃」企圖偷渡到台灣被內地海警拘捕案，去年底在內地判囚，其中八人昨天刑滿獲釋，昨日分四批經深圳灣口岸遣送返港，警方國家安全處人員接收，高級警司李桂華亦有到場。據了解，除李宇軒（圓圖）外，餘下七人不牽涉觸犯《港區國安法》，警方國安處不會處理。



昨清早深圳灣口岸有警員到場準備。第一批移交返港疑犯僅一人，據悉為李宇軒。早上約十時，接載他的七人車，由數輛警方私家車及電單車護送下駛出深圳灣口岸。該輛七人車後座兩邊車窗拉上窗簾，從外無法得知車內情況，車後尚有兩輛分別是白色及灰黑色的七人車跟隨，並由軍裝警駕駛電單車開路，約二十分鐘後車隊抵達警署。當李宇軒完成「落簿」程序，再由灰色七人車載離天水圍警署，據悉轉往元朗警署繼續扣押。消息指，李宇軒在港涉嫌勾結外國勢力被捕一案，警方已掌握足夠證據，預計他被遣返港後，將會落案作檢控。



下午三時至五時，餘下三批共七人，亦先後經深圳灣口岸押送往天水圍警署。第二批被遣返疑犯分別是「屠龍小隊」成員張俊富、張銘裕及嚴文謙；第三批為鄭子豪、黃偉然及李子賢；最後一批為郭子麟。他們完成「落簿」手續後，再轉到其他警署扣押。



李涉觸犯《港區國安法》



據了解，八疑犯返港後將會接受衞生署十四天檢疫隔離安排，由於李宇軒涉嫌違反《港區國安法》中的「勾結外國或者境外勢力」罪名，所以同時接受國安處扣押，至於涉及其餘七人的案件，文件將會盡快交給相關法庭處理，並由法官判處他們在何處接受隔離，完成隔離後將會排期審訊，過程與同案未成年港人廖子文及黃臨福的情況相若。



警方表示，八人本身在香港涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪、暴動、串謀縱火、製造炸藥、串謀意圖造成身體嚴重傷害而射擊罪及管有攻擊性武器等六宗案件，分別由國安處、商業罪案調查科、港島總區刑事部、新界北總區刑事部和東九龍總區刑事部跟進。



一直協助十二名港人的大律師鄒幸彤及部份當事人家屬，到天水圍警署了解情況。多名市民到場聲援，多輛警車及大批警員在場戒備。



