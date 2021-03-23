  • 2021年3月23日 星期二
  • 19º
  • 58%
熱門： 變種病毒閆擎廖啟智疫苗行蹤
5時直播「虛擬銀行知多啲」，兩位專家拆解虛銀風險利弊！

日報新聞 > 港聞

茶果嶺道地盤文員染疫 百名工友須強檢

2021-03-23 列印
　　本港昨天新增十八宗新冠肺炎確診個案，七宗本地感染，當中兩宗源頭不明，包括茶果嶺道地盤一名文員。另一名八旬老翁初步確診，他曾光顧早前有兩名食客染疫的藍田「潮福龍蝦專門店」。該女文員於茶果嶺道土木工程拓展署海堤及航道維修保養合約地盤工作，上周三發病，上周五最後上班，地盤停工十四天，其十名同事須送檢疫，約一百名工友須強檢。病人家住黃大仙曉暉花園第三座，本月十四日曾與家人往元朗開心花園農莊燒烤。

的士司機中招 當局籲乘客做檢測

　　另一源頭不明個案涉一名兼職的士司機，車牌為LE7673，他居於小西灣邨瑞樂樓，於本月三、十及十七日早上六時至下午三時上班，並在藍灣半島交更。中心呼籲本月八至十七日期間曾乘搭上述的士之乘客做檢測。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，一名八十八歲退休男子初步確診，他住藍田平田邨平善樓，屬強檢大廈，但與早前個案單位相距較遠。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd