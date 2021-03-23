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日嬰兒出生即確診 疑由母體垂直感染

2021-03-23 列印
　　日本首次發現嬰兒出生後確診新冠肺炎，相信由母體垂直感染。日本兒科學會對超過一千間醫療機構進行調查，發現截至去年八月，有五十二名嬰兒由確診感染婦女誕下，其中一名嬰兒對病毒檢測呈陽性，但他的健康狀況並無問題。學會指，其他國家亦曾發現母親將新冠病毒傳染給新生嬰兒，但強調可能性極低，而受感染嬰兒的徵狀亦輕微，建議孕婦只要採取充足防疫措施，便毋須擔心。

　　此外，英國與歐盟的新冠疫苗供應爭議持續，英國首相約翰遜日內會打電話給歐盟領袖商討。歐盟領袖將於周四召開視像會議，討論針對英國實施疫苗出口禁令的可能性。歐盟至今少於百分之十二人口接種疫苗，明顯落後於英國近四成接種人口。

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