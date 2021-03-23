﻿減重和護肝片

因為年齡關係，中年人新陳代謝速度變慢了，吃進同樣份量的食物，年輕人運動一下便消化了，中年人需要更長的時間。於是就有一種說法是：減肥是永恒的口號。



誰都看到中年人減肥的認真程度！他們每天都上磅秤體重，吃飯只吃八分飽，每天堅持散步或跑步。



NEW NORDIC護肝片在北美的廣告都是以排毒減肥為主題的。原因有兩個：一是護肝片的成份，除了奶薊朝鮮薊薑黃等是護肝草本，還有膽鹼。膽鹼有代謝肝臟脂肪的功效（歐洲食品管理局認可EFSA Journal 2011;9(4):2056）。其二是很多在市面銷售的飲料和食物裏，使用較多玉米提取的糖漿。有研究顯示玉米糖漿和肥胖及肝臟損傷有關（Journal of Hepatology, 2008; 48 (6): 993 DOI:）。



因為NEW NORDIC護肝片的成份是草本萃取的原料，沒有藥物和毒性，可以放心服用，更因為包裝非常衛生簡便，一天只需一粒，所以備受北美消費者喜愛。



減肥不僅可以讓體型看起來更健康，也減少很多危及身體的風險，譬如中年人最直接容易感覺膝蓋不適。每個人膝蓋的最大承載力，約在20-25歲左右形成。如果能一直保持20歲時的體重，膝蓋便不會有問題。但年復年體重悄悄地增長，膝蓋便開始會有疼痛，甚至會出現半月板磨損破裂的情況。



更麻煩的是，當身體自主傾向保持體重穩定，這讓減重變得特別難。總結來說，有幾點我們可以開始嘗試：改善睡眠，舒緩壓力，培養好的生活習慣，補充健康的日常飲食和保健品。



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