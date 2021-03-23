滙控美國預託證券價格見四十五點六五港元，跌零點三五港元；騰訊則見六百三十八港元，升四點五港元。
紐約期金報每盎司一千七百三十五點五美元，跌六點二美元；紐約期油則報每桶六十一點四二美元，無升跌。
美國總統拜登早前稱，會以加稅應付基建開支，令市場憂慮美股會因此出現調整。雖然如此，美國十年期國債息率，輕微下調至一點六九厘水平，降低市場的恐慌情緒。
疫情困擾香港逾一年，粵劇戲班與不少藝團一樣，長期陷入停演狀態。八和會館理事會主席汪明荃為粵劇界發聲，向特首林鄭月娥發公開信，促政府拯救險將消失的傳統「神功戲」，指過去一年有二十五台「神功戲」取消，損失...
2021-03-23
台灣「中央社」消息，台空軍志航基地兩架F-5E戰機在屏東外海戰術訓練時不慎擦撞，兩架戰機飛行員跳傘逃生。台灣聯合新聞網指，空軍同袍正持續為飛行員集氣祈福。不過至昨日下午四時許，當局尋回二十六歲已死亡的...
2021-03-23
緬甸局勢愈來愈不穩定，軍方續動用武力鎮壓，日前更於仰光朝示威群眾開槍近十分鐘，目前累計至少二百五十人死於這場腥風血雨抗爭。除了死亡數字上升，更有人因逃避交戰而離鄉別井。在東南部多達八千名克倫族人逃離家...
2021-03-23
深灣9號位於惠福道9號，於2012年入伙，由嘉華、信置及南豐共同發展，設6座分層住宅及11間洋房，提供411伙。屋苑戶型多元，除設1房至4房戶，亦有不少特色單位供應，戶戶向南，且能外望深灣遊艇會及鴨脷...
2021-03-23
雖然美國有加稅風險，但債息下降，卻紓緩了對股市的壓力，外圍股市昨晚窄幅上落。美股杜指早段升97點，至32725點，升幅為0.3%；標普指數則升0.67%。科技股顯著反彈，納指早段彈升161點或1.22...
2021-03-23
車路士於周日英足盃八強主場淨勝錫菲聯兩球，儘管藍軍領隊杜曹坦言球隊今場現疲態，不過最終都能夠零封對手。這名德國教頭上任後，車路士以穩健的防守踢出強隊風範，至今各賽事更是十四場不敗。藍軍四強將會硬撼曼城，後者近況亦是大勇，兩隊勢移師英足盃上演現時英超的巔峰之戰。 周四才以2:0擊敗馬德里體育會，車路士僅休息三日便再次於主場出戰。領隊杜曹坦言球隊今仗的確不在狀態：「我們上半場打得不錯，控制了各個方面，但下半場我們失去了比賽的控制權，明顯出現疲態了。」不過最終藍軍有驚無險成功過關，兼且杜曹上任後的十四戰繼續保持不敗，全賴其成功鞏固球隊的防守。 杜曹一向都是進攻型教頭，他仍...
2021-03-23
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
無線（TVB）副總經理曾志偉上任後滿腹大計，極速擺平與三大唱片公司的多年心結，友台ViuTV亦積極發展新元素「迎戰」，將在下月推出港產制服女團新節目《YOLO的練習曲》，起用多位索爆KOL或YouTu...
2021-03-23
多國全速為民眾接種疫苗，並初見成效，以疫情一度嚴峻的英國為例，每一百人有四十多人打了針，確診數字已由高峰期每日以萬計，急速下降至數千宗。本港由二月底起推出接種計劃，至昨天約有三十五萬人注射了第一劑，步速不算慢，但也不算快。特首林鄭月娥繼日前拋出「通關誘因」的可能性之後，昨天再提到當局打算購買第四款疫苗，這項搜購工作，宜快不宜慢。 本港正使用科興的滅活病毒疫苗和復必泰的信使核糖核酸（mRNA）疫苗，並正等候另一款由阿斯利康的病毒載體疫苗於今年年中運抵，給市民選擇接種，相對於不少地區的民眾接種一或兩種疫苗，香港人從三選一，自由度大得多，可以參詳各疫苗的特性，為自己和家中長者作出...
2021-03-23
英國籍騎師班德禮已獲馬會發牌，將由四月十七日的沙田賽事起，客串至馬季煞科。現年二十八歲的班德禮，陣上經驗豐富，出道以來披甲六千七百零六場，贏得一千零二場頭馬，其中四十一場屬分級賽和表列賽勝仗，包括於二...
2021-03-23