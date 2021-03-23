  • 2021年3月23日 星期二
  • 19º
  • 58%
熱門： 變種病毒閆擎廖啟智疫苗行蹤
5時直播「虛擬銀行知多啲」，兩位專家拆解虛銀風險利弊！

日報新聞 > 港聞

美股中段升62點

2021-03-23 列印
　　美國有加稅風險，債息卻下降，紓緩了對股市的壓力，美國股市本周首個交易日早段向好，杜指中段報三二六九○點，升六十二點；納指則報一三三七四點，升一百五十九點。

　　滙控美國預託證券價格見四十五點六五港元，跌零點三五港元；騰訊則見六百三十八港元，升四點五港元。

　　紐約期金報每盎司一千七百三十五點五美元，跌六點二美元；紐約期油則報每桶六十一點四二美元，無升跌。

　　美國總統拜登早前稱，會以加稅應付基建開支，令市場憂慮美股會因此出現調整。雖然如此，美國十年期國債息率，輕微下調至一點六九厘水平，降低市場的恐慌情緒。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd