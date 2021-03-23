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港鐵未有開出 始知車長暈倒

2021-03-23 列印
　　港鐵發生列車車長暈倒駕駛室事件。昨上午九時許，港島線一列往柴灣方向列車，在西營盤站完成上落客後，控制中心發現列車未有如常關門及開出，亦聯絡不上該列車三十一歲姓林車長，派職員往列車了解時，赫見車長昏迷駕駛室地上，嘴角流血及臉頰紅腫，疑倒地時撞及物件造成。救護員接報到場將車長送院時回復清醒，幸無大礙。

　　港鐵表示，事件發生後，控制中心通知該列列車上乘客轉乘下一班列車繼續行程，並安排該列車回廠。港鐵又稱，列車系統設有安全防護保障設計，行駛期間若遇到任何異常情況，系統會即時令列車停下，確保行車安全。

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