有機菜檔數目倍翻 宜選本地認證有機

根據香港有機資源中心的調查顯示，香港人每天食用的2,200噸蔬菜中，多達接近兩成菜檔均出售有機菜，當中兩成四擁有「有認證標籤或證書」，七成是「自稱有機」，其餘少數屬「混合式」經營，至於本地有機種植又僅約佔6噸，只有0.3%。
黃煥忠教授解釋：「過去一年，不少市民都更加關注個人健康，令有機商品的需求大增，蔬菜的升幅尤其顯著。根據我們的統計，疫情前只有一成菜檔賣有機菜，一年間數目幾乎倍翻。不過，由於本地供應十分有限，大部分都依靠外地進口。」
本地有機菜難以量產
香港有機資源中心一直致力推動本地有機農業發展，惟香港的農業確面對不少的問題，黃教授說：「難以增加香港有機菜產量，土地是其中一個重要原因。在近年政府積極覓地建屋的大環境下，不少農地地主都選擇靜觀其變，一心等待政府高價收地，甚至寧願將土地閒置；政府方面亦欠缺長遠的農地政策配合，導致『有田無人耕』的現象。」
「現時絕大部分本地農戶，都只能向地主租地，先不講租金在過去10年已升了好幾倍，最大問題是就算肯租，也未必可長租，部分農戶更反映只能逐年續約，租約到期後被迫遷走的個案時有發生。正所謂今年不知下年事，試問農戶豈敢計劃長遠投資，例如斥資興建雨棚、溫室或大量購買機器？」黃教授補充說。
本地認證有機蔬菜包直送家中
誠如黃教授所言，本地的有機農業發展面對不少挑戰，然而要食到真正的有機菜，還是要仔細選擇。「因此我們才經常建議消費者，不論是本地生產還是進口貨，都要認住有機標籤，經由認證的貨品，質素更有保障。買『插牌仔』自認有機菜時更要格外留神！」
香港浸會大學香港有機資源中心舉辦的「全城有機．線上FUN享」，現正透過Taste of Veg（TOV）網站銷售本地新鮮有機農產品，活動更設有網上直播會客室及連串精彩活動，讓市民直接與本地農友、優質有機零售商互動交流，例如直接查詢有關農產品嘅各種問題，揀啱的話更可即時網上選購，由農場直送家中。
今期推介：
網上有機產品銷售平台Taste of Veg
．每月6個農場輪流上架
．特選蔬果包每個只售$208/4斤(包含運費)，下單後由農場直送家中
．馬上登入https://www.tasteofveg.com.hk/categories/organic-farm-vege-pack