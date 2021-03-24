跟蹤毒郵包案揭發 吳耀漢女疑種大麻 海關搗村屋拉人

藝人吳耀漢女兒涉嫌在村屋種植大麻被捕。海關早前跟蹤一個由外地寄港的可疑毒郵包，昨日掩至西貢南圍一間村屋外，拘捕一名接收郵包的女子。據悉，被捕女子為藝人吳耀漢的長女，關員在村屋內「小種植場」檢獲十多棵大麻樹及疑含大麻的朱古力，總值約一百萬元。



海關​前日在機場發現一個由加拿大寄抵香港、報稱為模型的空運郵包有可疑，檢查後揭發內藏大麻花，將案件交由海關​有組織罪案調查科接手。關員經蒐證後部署，昨中午時份掩至西貢南圍村一目標村屋外埋伏，其間一名女子現身收取毒郵包時，關員上前拘捕，把她押回村屋搜查。



疑一條龍製大麻食品



關員在村屋內發現十三棵大麻樹，懷疑有人在室內非法種植，隨即在屋外拉起封條調查。除了大麻樹外，亦在屋內檢獲一樽已收割的大麻及數片朱古力，以及太陽燈、溫度計及濕度計等培植大麻工具，相關毒品價值約一百萬元。關員懷疑朱古力內含大麻成份，不排除有人將村屋闢作小型大麻種植場，並以一條龍方式經營，製作含大麻食品後，供應給相熟朋友作派對之用。



據悉，被捕女子五十四歲，為吳漢耀之長女。調查期間，女子的代表律師到場協助。一名疑是吳耀漢妻子的外籍女子到場了解，據知她與吳耀漢居於毗鄰的村屋單位。



吳耀漢育有三女一子，兒子吳嘉龍早年以雜誌模特兒身份轉型成為電影演員。一五年吳耀漢一家人參演一個收費電視的旅行節目。一三年，吳耀漢兩名女兒居住南圍時，當時因飼養貓隻的問題與鄰居發生糾紛，驚動警方到場調查。吳耀漢以笑匠見稱，但近年少有參演電影和電視。



海關提醒市民，販毒是十分嚴重罪行，一經定罪可判罰款五百萬元及終身監禁。種植大麻植物，一經定罪可被罰款一百萬元及監禁十五年，切勿以身試法。