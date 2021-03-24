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八旬翁確診源頭不明

2021-03-24 列印
　　本港昨天新增十二宗新冠肺炎確診個案，四宗屬本地感染，當中一宗源頭不明，涉及一名八十八歲退休男子，家住藍田平田邨平善樓，本月八至十四日期間每天都光顧藍田啟田商場的「潮福龍蝦專門店」。另有一名患者昨不治，本港累計二百零四名新冠病人離世。

　　此外，西營盤健身中心URSUS Fitness累計一百五十人染疫。政府專家顧問袁國勇前天到場視察後，指該健身室沒有任何鮮風供應，相信是爆疫主因。

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