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院舍探訪擬放寬限制

2021-03-24 列印
　　新冠疫苗接種計劃專責工作小組成員、安老事務委員會主席林正財透露，政府正考慮放寬院舍探訪限制，若個別院友及探訪人士已接種新冠疫苗，可在院舍特定範圍內探訪，已打針探訪人士仍須遵守一定防疫要求，包括期間要戴口罩及避免接觸其他院友。

　　林相信最快半個月至一個月可考慮展開，若院舍的院友及職員的疫苗接種率達到一定水平，亦可考慮開放探訪。他又說，醫管局亦正研究放寬探訪安排，包括如家屬已打疫苗，可否豁免探訪前檢測安排。

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