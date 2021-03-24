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診所被指抹黑科興 衞署終止合作收回疫苗

2021-03-24 列印
　　土瓜灣一家私家診所被指抹黑科興疫苗，遭衛生署終止合作並安排回收尚未使用的科興疫苗。涉事診所為土瓜灣仁澤醫務中心劉東華醫生診所。

　　有報道指，該診所曾張貼科興疫苗與復必泰疫苗的比較表，當中形容科興「聲譽不好」、劉東華本人「不打」，也「不建議」市民接種科興疫苗，被質疑是抹黑科興疫苗。

　　衛生署表示，署方在收到傳媒查詢後，隨即與有關醫生透過電話聯絡及上門調查，認為診所違反疫苗接種計劃下指定私家診所條款協議，在前天終止與對方合作。衛生署指，會繼續提醒參與計劃的私家醫生，須按照計劃指引提供疫苗接種服務。

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