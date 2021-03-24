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研發新冠污水監測系統港大國際發明展奪金獎

2021-03-24 列印
　　香港大學在「二○二一年日內瓦國際發明展」奪得十個獎項，其中為應對疫情而研發的新冠病毒污水監測系統獲得「金獎」。政府早前曾利用其測試結果發現隱藏個案，該技術由港大土木工程系張彤教授帶領的跨學科團隊研發，上年十月獲政府資助及環境局全力支援。

　　另外，全球首項獲批進行臨牀測試的噴鼻式新冠疫苗，亦獲發「評判特別嘉許金獎」。有關疫苗由港大微生物學系團隊研發，技術以多功能減活流感疫苗技術平台為基礎，透過流感病毒載體顯示特定的抗原，針對新冠病毒的受體結合域，觸發免疫力。

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