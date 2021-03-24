研發新冠污水監測系統港大國際發明展奪金獎

疫情超過一年，一般市民長期抗疫，壓力不少，老人院院友、各類復康院舍住友、長期留醫病人等更甚，由於政府實施社交距離措施，上述處所被視為爆疫高危地，故疫情爆發以來，出於保護院友，故暫停探訪，令院友和病人無法接觸親友，失去重要的親情支持。現在疫情回落，接種疫苗計劃也順利開展，只要夠多人打針，就可以加快控疫，將有助更早恢復各類院舍和醫院的探訪安排。 多項調查顯示，疫情下，受訪者感到的生活壓力，比疫前大得多。一般人如此，失去親友探訪的院友和病人，情況會更差。雖說有社工和醫護人士照顧，也可以透過智能手機通訊，但親友的噓寒問暖，難以被取代。除非有特殊情況，如院友或病人病重，家人才獲額外批...

2021-03-24