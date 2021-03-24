  • 2021年3月24日 星期三
  • 19º
  • 70%
熱門： 變種病毒閆擎廖啟智疫苗行蹤

日報新聞 > 港聞

疫下47%青年感孤獨

2021-03-24 列印
　　新冠疫情持續逾一年，青年長期在家影響身心健康。香港青年協會的調查訪問二千七百九十名本地十二至二十四歲青年，發現四成七受訪者「感到孤獨」；近七成出現不同程度的精神困擾的狀況；感到孤獨原因，「別人不明白我的處境」佔七成二、「沒有可傾訴的對象」佔六成八及「缺乏朋友」佔五成四。

　　香港青年協會業務總監徐小曼表示，青年較常以影視娛樂及電動遊戲等為主要排解孤獨的方法。調查反映青年身邊需要朋友及家人的支援，建議他們遇到壓力或情緒困擾，應尋求協助，嘗試主動建立、擴闊社交圈子。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd