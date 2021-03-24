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兩女食河豚中毒入院

2021-03-24 列印
　　衞生防護中心昨日調查兩宗懷疑與進食河豚有關的中毒個案，個案涉及兩名年齡介乎十四十五歲女子，她們於三月二十一日一同在家中，進食朋友在本港捕獲並經烹煮的河豚魚子後，後出現脷和嘴唇麻痺、暈眩及四肢無力和麻痺，昨日前往屯門醫院急症室求醫，並入院接受治療，情況穩定。衞生防護中心發言人指出，進食河豚是河豚毒素引致食物中毒的主要原因，建議市民應避免購買及自行宰洗河豚或不知名魚類作膳食用途，以預防食物中毒。

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