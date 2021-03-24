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林鄭回應M+風波 指唐英年能處理好

2021-03-24 列印
林鄭回應M+風波 指唐英年能處理好
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　　西九文化區M+博物館被質疑藝術家艾未未等展品可能違反《港區國安法》，特首林鄭月娥昨日強調，如有一些文化工作跟國家安全法有衝突，要嚴肅認真去處理。而西九管理局主席唐英年（見圖）是親自促成M+博物館大型的捐贈，對唐英年有百分之百的信任，一定可以將工作把握得非常好。

　　林鄭月娥指香港是中外文化交流的中心，亦是一個依法辦事的地方，文化工作如違反國家安全法，會認真去處理。唐英年發聲明，強調管理局必定會秉持法律，遵守《基本法》、香港特區法律及《港區國安法》行事。至於M+策展團隊在籌劃年底的開幕展覽時，亦會嚴守法律，並以專業、客觀和持平的態度進行策展工作。

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