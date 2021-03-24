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美股中段跌49點

2021-03-24 列印
　　美國聯儲局主席鮑威爾及財長耶倫，本周分別出席國會委員會，就經濟前景和利率發表看法，市場觀望，杜指中段報三二六八二點，跌四十九點；納指則報一三三四九點，跌二十七點。滙控美國預託證券價格見四十五點二九港元，跌零點零六港元；騰訊則見六百三十三點零一港元，升四點五一港元。
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