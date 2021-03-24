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區諾軒「大聲公」襲警 改判囚九周

2021-03-24 列印
區諾軒「大聲公」襲警 改判囚九周
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　　前立法會議員區諾軒（見圖）前年七月初在旺角警民衝突中，用「大聲公」襲擊警司，並敲擊警員盾牌，被裁定兩項襲警罪罪成，判社會服務令一百四十小時。律政司昨早向上訴庭申請覆核刑罰，陳詞指原審裁判官既未有考慮襲警一般應判囚，低估罪行嚴重性，亦錯誤認為區諾軒具真誠悔意，錯判社會服務令。其後，上訴庭改判區諾軒入獄九星期。

　　案情指，區諾軒二〇一九年七月在油麻地用「大聲公」襲擊一名警員，以及時任警察公共關係科警司高振邦。律政司指原審低估案件嚴重性，但辯方強調區諾軒當時只想調停事態，讓示威者離開。但上訴庭法官質疑辯方說法，又指區諾軒對行為沒有悔意，改判即時監禁九星期，書面理由擇日公佈。

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