品質證安全 打第二劑未有期 復必泰包裝有瑕疵 接種急煞停

本港開打復必泰疫苗兩周，昨早突然煞停接種，原因是首個批次疫苗包裝出現裂痕、藥瓶鬆脫或稀釋時液體外流等，超過十五萬接種了第一劑這批次的市民「半天吊」，未知何時恢復接種第二劑。當局強調疫苗品質沒問題，是安全的，今次暫停接種復必泰是預防措施，為謹慎起見，正等候藥廠交代詳細調查報告。



本港有二十五萬人注射了科興疫苗，另外有十五萬人接種了復必泰疫苗，已使用的復必泰屬首個批次210102（逾五十八萬劑）。衞生署署長陳漢儀表示，迄今為止，醫護人員匯報了八次有關復必泰包裝有裂痕、十四次樽蓋鬆脫或有污跡，以及二十二次在注入鹽水稀釋時內部壓力過大致液體外流等，這些有瑕疵疫苗已即時棄用。



當局一直向供應商復星報告上述瑕疵，要求藥廠跟進，昨早收到對方通知，未有發現疫苗安全存在風險，但為謹慎起見，須即時暫停接種，直至德國生產廠房及運送香港的物流鏈完成調查。至於已抵港第二批次210104（逾七十二萬劑）復必泰，尚在冷凍庫，仍未使用，不涉今次事件。



15萬人已打首劑



被問到為何不在發現包裝有瑕疵即時公開，公務員事務局長聶德權解釋，疫苗解凍後，會一盒盒送往接種中心，其後打開，每瓶疫苗由專業人士檢視，並稀釋成五劑次。他續稱，今次事件是港府主動申報發現，也有通知藥廠以了解可接受程度，故反映當局的監察機制有效，並強調暫停復必泰疫苗接種，屬預防措施，疫苗品質是安全的。



最早接種復必泰的市民，最快於周六要接種第二劑，若此前仍未有調查報告，會了解另一批次疫苗能否使用，否則會要求藥廠盡快運送新一批疫苗來港。另外，參考科學委員會的建議，第二劑可相隔十九至四十二日接種；若最早接種者未能於二十一日後打針，美加的做法容許新疫苗抵達後盡快接種，屆時毋須重新接種第一劑。對於打了復必泰後可否打科興，當局指「溝針」僅屬科研項目，本港不會跟隨。



港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，事件涉包裝瑕疵，並非藥物品質或安全問題，而獲准營運注射復必泰的疫苗接種中心，經政府嚴格審批，預料對接種者影響不大，他指當局於短期內或會重啟打針安排。呼吸系統科專科醫生梁子超相信政府是採取預防措施，不太會耽誤整個接種計劃。