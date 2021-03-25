中心關門又重開注射 打「尾班車」針市民不擔心

港府昨早宣佈暫停注射復必泰疫苗前，部份市民仍可以接種到第一劑。有市民向本報說，昨早八時左右按預約抵達中山紀念公園體育館，當時有三十人排隊等候接種復必泰，突然門外出示暫停打針告示，但工作人員不久後又容許預約者入內打針，相隔不久，就暫緩服務。他形容自己趕上「尾班車」，只是打針口有少少痛，但身體沒有不適，也不擔心疫苗的品質，「但感覺政府做事有少少混亂。」由於要相隔一段時間才打第二針，他不擔心到時第二針無以為繼。



有預約者鼓譟促解釋



據傳媒報道，有部份接種中心昨早門外有輪候打針者鼓譟，要求職員解釋停打針原因。有職員更轉介預約者接種科興疫苗，被斥為何當局不早一點通知他們，以免白行一趟。



此外，稻苗學會會長黃傑龍在社交網站上說，自己於上周接種第一劑復必泰疫苗，剛巧是涉事有瑕疵的210102批次，直言「點解六合彩冇咁容易中」，但他坦言不怕︰「我係食個疫苗唔係食個包裝。」另外，有網民質疑，政府因包裝問題叫停接種復必泰疫苗，是不是有意「逼人溝針或者打科興？」