「停打公告」比澳門慢半拍 聶德權：需時了解詳情

港府昨早十時宣佈暫停接種復必泰疫苗，較澳門「停打公告」遲了約兩小時。公務員事務局局長聶德權解釋，本港接收了兩批復必泰疫苗，需時向代理商復星醫藥了解瑕疪批次和詳情，時間緊逼下，當局已第一時間盡早作出安排，在實際過程中造成混亂感到不好意思，而有預約人士在未收到通知前，已前往接種中心是無可避免，希望市民諒解。聶亦指，昨早約有一萬一千劑復必泰疫苗於解凍後未被注射，由於已解凍的疫苗只可存放五日，他估計該批疫苗很大機會不能再用。



即使昨早港府停打復必泰，但網上預約系統仍繼續運作，直至昨午約三時起才暫停接受預約注射復必泰。當局表示，將會另行通知市民更改預約的安排。



逾萬劑已解凍或須棄用



此外，澳門衛生局強調，包裝有瑕疵的復必泰疫苗均未被使用，又會與供應商保持密切聯繫，若涉事批次疫苗不能使用，或考慮從香港借調其他批次的疫苗，及由德國緊急運調新生產的疫苗等，以盡快恢復接種計劃。