理財大使計劃助年青人正確理財 數碼理財全面睇 做個「理財不倒翁」

為加強大專生的理財能力，投資者及理財教育委員會(投委會)聯同香港交易所慈善基金及聖雅各福群會由2019年起舉辦個人理財大使計劃(計劃)。今年有11個大專院校參加，向超過5,200位年青人推廣理財教育資訊。各參加者需先參加由主辦單位提供的訓練日營及項目會議，從中獲得專業培訓並裝備好自己成為「個人理財大使」，利用朋輩的影響力將信息傳播給他們的朋友和社區，然後以隊伍形式設計出多元及有創意的理財教育計劃，並在其大專校園內推行以宣揚個人理財教育訊息，希望藉此提升年青人的理財知識及技巧。
投委會總經理李婉秋女士指：「理財是一門重要的生活技能，更影響不同人生階段的財務目標及規劃。感謝香港交易所慈善基金及聖雅各福群會的支持和協助，令投委會成功透過個人理財大使計劃，通過他們設計出有趣的學習理財活動，將學到的理財知識和技巧傳授至朋輩間，鼓勵年青人應用所學解決現實中的個人理財問題。我們樂見年青人在理財知識、態度，以及行為方面都獲益良多，計劃的成效及年青人的轉變令我們引以為傲。展望未來，我們期望理財教育計劃可惠及更多年青人。」
香港交易所董事總經理暨市場科交易營運聯席主管郭家強先生表示：「香港交易所一直肩負推動理財教育的社會責任，透過不同活動提升社會各階層的理財能力。今年，我們很高興與投委會及聖雅各福群會再次合辦個人理財大使計劃，幫助大專生保持個人理財健康。雖然疫情令活動大多改為網上舉行，但同學們仍積極參與，發揮創意向其他朋友推廣理財教育的重要性。另外，隨著香港交易所慈善基金的成立，我們將會與社會各界建立更緊密的聯繫，透過不同的社區計劃讓更多年青人學習理財知識。」
聖雅各福群會高級經理黎良好女士指出：「隨着金融科技急速發展，青年人使用電子錢包於網上購物、交易之勢越趨普遍，尤其在疫情下情況更急速加劇，往往造成入不敷支。我們認為網上消費的確為日常帶來方便，但無論在學或在職青年人均要審慎理財，購物前三思，避免過度消費。」
香港科技大學 - 「理財不倒翁」
榮獲「個人理財大使計劃 2020/21 ─ 優秀理財教育計劃獎 ─ 金獎」為香港科技大學(科大)團隊，隊員包括：陳思慧、林筱珊、陳樂欣、陳思雅及陳澤謙。團隊取名「理財不倒翁」，寓意投資理財雖然「有起有落」，但同學們只要保持個人財務健康，即使遇到任何財務危機，亦能夠站穩陣腳，沉著應對。
比賽得著及得獎感受:比賽鼓勵團隊與跨學科同學組隊。多元學科組合讓我們在活動中得以發揮各自的才能，真正達到跨學科交流的目的。在資料蒐集過程中，我們學習到不同的個人理財知識，促使我們審視個人的理財狀況和明白理財的重要性。其中，我們更學會積少成多的理財原則，並明白到坐言起行的重要。遇上疫情爆發，令團隊學會靈活變通，亦迫使我們必須學習新知識解決問題，例如以數碼化行銷推廣我們的計劃。而日以繼夜的相處及合作，更令我們贏得深厚的友情。
計劃實踐
小遊戲:為了吸引同學關注，團隊首先設計了一個圍繞同學日常點滴的網站小遊戲，並以風趣幽默的方式呈現，讓同學們透過親身體驗反思個人的開支習慣。期間，面對在家上課和工作等安排，促使我們以不同的線上形式繼續推行活動。
「一個月的理財挑戰」:透過參與網上的「一個月的理財挑戰」，參與者能觀察其他年青人每月的財務狀況，以作比較。此理財挑戰的設計理念是期望利用正面的朋輩影響，讓年青人適當地調整個人開支，減少不必要的消費。
社交平台直播與推廣: 有見年青人活躍於社交媒體，因此，團隊利用一特定社交平台定期更新理財小知識帖 文。而為了更切合年青人需要，團隊會以不同主題形式推出資訊，例如信用卡、保險和強積金等迷思系列，讓年青人循序漸進地吸收理財知識，同時達到溫故知新的效果。另外，透過社交平台直播，團隊為年青人提供互動交流平台，討論常見的理財問題和注意事項，例如信用卡陷阱和不同投資工具的基本概念。
個人理財大使計劃2020/21得獎名單
獲獎 院校 組別
優秀理財大使計劃-金獎
香港科技大學 理財不倒翁
優秀理財大使計劃-銀獎
明愛專上學院 理財獵人
優秀理財大使計劃-銅獎
香港恒生大學 理想錢恒
香港浸會大學 Cashcow
香港大學 Coin U
香港伍倫貢學院 理財男女神
優秀理財大使計劃-評審嘉許獎
嶺南大學 袋錢入「理」袋
（資料由客戶提供）
投委會將於2021年3月26日下午5時至6 時，邀請「理財不倒翁」團隊的兩名團員與聖雅福各群會嘉賓講者進行一場直播Facebook講座，探討數碼時代年輕人的財務管理，敬請留意投委會錢家有道Facebook。
(https://www.facebook.com/ifec.thechinfamily/posts/3752563251531595)