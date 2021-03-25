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多類行業倡打針消毒換復業

2021-03-25 列印
　　多類表列處所因疫情被勒令停業，飲食界立法會議員張宇人昨天形容麻將館只能「食穀種」，他認為有關場所並無播疫風險，他個人光顧完全不會擔心，希望政府官員可親身到場所視察，在抗疫及支持經濟間作出平衡。

  有麻將館東主稱願意嚴格執行防疫措施，包括在客人換枱時消毒整副麻雀、員工每隔兩周做一次檢測等，以換取復業。

　　此外，有美容、美髮、按摩及家庭娛樂中心業界代表鼓勵從業員接種疫苗，期望達至業內群體免疫，令經營盡快重回正軌。
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