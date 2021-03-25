英國單日再有五千多人染疫，多個地方舉辦紀念全國封城抗疫一周年活動。
英國媒體報道，政府準備擴大疫苗接種計劃，最快八月起為小孩子接種。
此外，日本東京都新增四百二十人確診，創今個月以來單日最高，有報道指，日本政府將收緊東京都等地的餐飲及卡拉OK場所的營業時間，以防止疫情擴大。南韓亦增四百二十八宗個案，韓聯社形容疫情再現反彈勢頭。
本港開打復必泰疫苗兩周，昨早突然煞停接種，原因是首個批次疫苗包裝出現裂痕、藥瓶鬆脫或稀釋時液體外流等，超過十五萬接種了第一劑這批次的市民「半天吊」，未知何時恢復接種第二劑。當局強調疫苗品質沒問題，是安...
2021-03-25
歐盟制裁中國新疆四名官員和一個實體後，中國採取反制，制裁共十位歐洲議會成員和歐盟機構。中方召見外國大使抗議後，法國、德國等歐盟等國再召中國大使抗議。中國外交部發言人回應指，歐方一些國家的做法無理，完全...
2021-03-25
facebook（fb）被美國的傳媒監察組織大轟炸，先指fb發「假新聞」；fb和另一社交媒體Twitter表示，已刪除了數百萬條有關Covid-19的「假新聞」後，再被傳媒監察組織指有十三億個虛假帳戶...
2021-03-25
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級分區營業經理吳肇基表示，鰂魚涌太古城碧藤閣低層E室，面積922方呎，三房連套房間隔，議價後以1608萬易手，呎價17440元，屬市價，買家為換樓...
2021-03-25
耶倫表示在總統拜登的一萬九千億美元紓困措施出台後，有信心明年美國經濟恢復增長，甚至達到全民就業。鮑威爾則指出，去年基數低效應和需求回升，將推動美國今年通脹持續向上，但壓力不會太大亦不會持久。 ...
2021-03-25
二二卡塔爾世界盃歐洲區外圍賽今晚展開，德國乘機推出黑色作客球衣象徵新時代。然而，黑鷹教練路維已提早宣佈今夏歐洲國家盃後離任，故隊長紐亞揚言餘下每仗都全力爭勝，給路維的舊世代一個完美告別，今晚J組主場迎戰冰島不勝無歸。（有線603台周五淩晨3:45直播） 德國一八世盃分組賽出局後，路維清走湯馬士梅拿、謝路美保定和曉姆斯等老將。雖然歐國盃因新冠肺炎疫情由去年延至今夏上演，日耳曼軍團失去一次驗證改革成果的機會，但路維今次引入三位未來可期的新星，繼續致力於國家隊年輕化，贊助商周二還公開由基拿比和根度簡披上的全新黑色作客球衣，代表新時代正式來臨。 隊長紐亞：場場當決賽 自○六...
2021-03-25
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
原名林明樂的楊明，去年8月駕車在山頂馬己仙峽道撞壆後涉酒駕被捕，被控三項罪名「拒絕提供血液樣本作酒精測試」、「不小心駕駛」及「車窗玻璃光度不足」的他否認首項控罪，早前已承認第二及第三項控罪。昨日於東區...
2021-03-25
首個批次復必泰疫苗抵港後，市民接種了兩周，前線醫護人員在檢測每一劑時，發現四十多次包裝出現瑕疵或內部液體壓力過大問題，港府一直將相關情況向德國生產藥廠報告，昨早收到回覆，認為須暫停接種該批次，以調查成因。港府依從，即時煞停注射。事件令接種計劃遇上小挫折，但也反映當局有嚴謹的把關機制，防止市民接種有問題的疫苗。故此，公眾毋須驚恐。 首批次復必泰疫苗被揭包裝有瑕疵，並非品質出問題，當局面對傳媒質詢時，亦首次透露設有檢驗疫苗的含菌量，證明無菌，認為可以安全使用。其實，目前不少市民仍對打疫苗抱觀望態度，當局有任何的安全檢測步驟和正面結果，應多主動向外公佈，以增強公眾的信心。今次暫停...
2021-03-25
今季開始來港客串的馬雅，在上陣八個賽日之後，終於在昨晚的谷草賽事打開勝利之門，於第三場策騎姚本輝馬房的「海島材子」後上險勝。賽後返回凱旋門之前，馬雅在跑道上豎起手指望向天，似乎是感謝上天庇佑，始終香港...
2021-03-25