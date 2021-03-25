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歐多國疫情反彈　英童最快八月打針

2021-03-25 列印
　　歐洲及亞洲多個國家，新冠肺炎疫情最近有反彈趨勢，德國今個月初開始放寬疫情限制措施，變種病毒卻令病例上升；德國總理默克爾形容，國內正處於非常危險的階段。

　　英國單日再有五千多人染疫，多個地方舉辦紀念全國封城抗疫一周年活動。

　　英國媒體報道，政府準備擴大疫苗接種計劃，最快八月起為小孩子接種。

　　此外，日本東京都新增四百二十人確診，創今個月以來單日最高，有報道指，日本政府將收緊東京都等地的餐飲及卡拉OK場所的營業時間，以防止疫情擴大。南韓亦增四百二十八宗個案，韓聯社形容疫情再現反彈勢頭。

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