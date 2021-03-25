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美股中段升277點

2021-03-25 列印
　　美國周三股市中段向好，杜指報三二七○○點，升二百七十七點；納指則報一三一九六點，跌三十一點。滙控美國預託證券價格見四十五點○四港元，升零點六九港元；騰訊則見六百零八點六四港元，跌十四點八六港元。紐約期金報每盎司一千七百二十九點四美元，升四點三美元。
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