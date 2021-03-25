﻿探討腸道微生態 邊隻「菌」最幫得手

腸道的作用除了消化吸收營養外，亦是人體最大的免疫器官。香港中文大學腸道微生物研究中心於去年曾做過研究，顯示有四成香港人出現中等至嚴重程度的腸道微生態失衡，影響身體健康。張醫生說：「腸道內有數百萬神經接口，有人體『第二大腦』之稱。若腸道微生態失衡，不單會引致腸胃疾病，甚至與腦退化、抑鬱症及自閉症等病症也有關連，是對我們的身心健康會產生重要影響的部分，所以大家千萬要注意腸道健康。」
不良習慣易令益菌流失
至於腸道微生態是指腸內菌群的情況，當中有益的有害的都以共生狀態存在，而健康的腸道，益菌及害菌應該處於均衡狀態，但現今香港人工作繁忙，作息不定時，加上不健康的飲食習慣，令腸道內的益菌逐漸流失，此消彼長下害菌便會變多，造成腸道微生態失衡。
張醫生補充：「腸道內的益菌本來可以從日常飲食中提供養分，但由於我們不健康的生活及飲食習慣，令益菌的補充不及流失速度，因此便會出現腸道微生態失衡的
情況。」
特選雙歧桿菌有助增強免疫力
正如香港中文大學的腸道研究顯示，一千名健康人士參與研究，當中經過大便細菌分布測試後，有四成人被發現缺乏一系列重要的特定益菌，腸道微生態正常的僅一成多，顯示自覺健康人士都會處於腸道微生態失衡的狀況。
張醫生認為：「由於人體腸道內的微生物約有一千多種，包括益菌及害菌，當中天然活益菌更是對人體有幫助的微生物，可說是身體裡極為重要的『看不見的器官』，能夠協助我們將食物轉化成能量和產生有益於我們健康的營養。」而在眾多天然活益菌中，雙歧桿菌（Bifidobacteria）不單對人體免疫力極有幫助，也較難從日常飲食中得到補充，因此張醫生建議，平日多進食纖維素及碳水化合物，可以為這些益生菌提供營養，藉以增加他們的數量。
慎選益生菌補充品
由於天然活益菌較難從飲食中補充，因此坊間有不少補充品協助平衡腸道微生態。不過張醫生提議我們選擇這些補充品時，不要只着重益菌數量和種類多寡，而是要考慮我們需要的是哪種益菌，不過根據他的臨床觀察所得，即使有補充品輔助，仍要那些成分能夠「活着」進入腸道，才能幫助腸道微生態回復平衡。
因此張醫生建議：「服食益生菌補充品前，它們是否仍然存活十分重要，當它們進入消化道後，胃酸、膽汁及胰臟分泌消化酶等，會殺死大部分合成益生菌，可能只有少數能進入小腸產生作用。而中大研發的微生態免疫力配方，針對亞洲人體質，數據顯示服後益菌的數量增加顯著；應用在新冠肺炎患者身上，其痊癒速度、發炎指數、抗體數量等均較未服用配方的病者為佳。在臨床測試的第二星期，全數患者的症狀更得以
紓緩。」
齊來關注腸道微生態
大家認識過腸道微生態的重要性後，是否正檢視自身的腸道健康狀況呢？本欄歡迎讀者電郵詢問有關腸道健康問題，我們將有專家為大家解答，冀望大家都能更注重腸道微生態的平衡，齊過健康人生。
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