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楊潤雄：涉社會動亂投訴 已取消兩教師註冊

2021-03-25 列印
　　教育局局長楊潤雄昨表示，自前年六月中至去年十二月底，共接獲二百六十九宗與社會動亂有關的教師專業失德投訴，已大致完成調查二百四十四宗，當中九十五宗不成立，餘下個案中，局方取消了兩名教師的註冊，分別向二十八名及二十四名教師發出譴責信及書面警告。有議員不滿只有兩名教師被取消註冊，要求嚴格處理。楊潤雄指如個別教師已經或可能涉及嚴重的刑事訴訟或嚴重不當行為，學校可着令教師停職。無論被捕教師是否被定罪，當局都會在法律程序完結後，檢視有關教師註冊資格。

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