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修例禁止窺淫偷拍 李家超：有逼切需要

2021-03-25 列印
　　立法會昨日首讀及二讀修訂《刑事罪行條例草案》，就窺淫、未經同意下拍攝私密部位，以及未經同意下發佈私密影像訂立特定罪行，最高刑罰為監禁五年。保安局局長李家超指現行法例並無針對窺淫或未經同意下拍攝私密部位，例如俗稱「影裙底」而訂立特定罪行，現時只能以遊蕩罪、有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪等提出檢控。他指現時媒體的發達使有關傷害變得更廣泛，認為有逼切需要立法禁止有關罪行。

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