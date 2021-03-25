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港台編導蔡玉玲 被控虛假陳述表證成

2021-03-25 列印
港台編導蔡玉玲 被控虛假陳述表證成
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　　港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲（圖）涉嫌去年製作節目報道元朗「七．二一」事件時，就車牌查冊，被控兩項為取得道路交通條件下的證明書明知而作出虛假陳述。案件昨日開審，裁判官徐綺薇裁定案件表證成立，辯方決定不傳召證人，蔡玉玲亦不作供。徐官押後至四月二十二日裁決，期間蔡玉玲續准保釋。

　　辯方指爭議控罪中「虛假」部份，認為蔡玉玲查冊時剔選用以作「其他交通及運輸事宜相關用途」聲明屬實，蔡玉玲查冊為辨認車輛及其負責人，當屬其他交通及運輸事宜。控方指蔡玉玲利用查冊申請所得詳情作與交通無關用途，誤導運輸署。另外，多名議員昨在立法會指希望商經局加強管理，讓港台不會成為反中亂港的溫牀。商務及經濟發展局局長邱騰華指，港台已開設落實檢討報告中的工作。

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